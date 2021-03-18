Названа возможна причина убийства россиянином сестры на глазах у прохожих

Жительница подмосковных Котельников Лейла Абасова, жестоко убитая братом на глазах у прохожих, была беременная от второго мужа. Об этом пара узнала накануне трагедии, сообщает РЕН ТВ.

По данным Telegram-канала LIFE SHOT, подозреваемый в убийстве Мунир Асадов невзлюбил нового супруга сестры. Ему также не нравилась национальность родственника, называет еще одну возможную причину «Комсомольская правда».

40-летняя Абасова недавно вышла замуж за бизнесмена, до этого они встречались три года. Эти отношения она начала до официального развода с первым мужем, который долго не давал своего согласия. По информации LIFE SHOT, бывший супруг принимал наркотики и бил женщину. От него у нее трое детей, которых новый партнер стал полностью финансово обеспечивать.

Убийство произошло утром 18 марта. 43-летний Асадов напал на сестру с ножом на улице, нанес несколько ударов в грудь и в живот, выбросил оружие в снег и убежал. Пострадавшая умерла на месте. Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело.