В России захотели собирать больше налогов с иностранных компаний

Российское правительство захотело собирать больше налогов с иностранных компаний, работающих в секторе IT, пишет «Коммерсантъ». Для этого их обяжут регистрировать в России отдельный филиал.
Инициатива правительства предполагает создание нового статуса — «цифрового резидентства», для получения которого необходимо будет дистанционно зарегистрироваться в личном кабинете Федеральной налоговой службы (ФНС) либо создать в России дочернюю структуру совместно с отечественной компанией.
Мера коснется зарубежных IT-компаний с аудиторией более 500 тысяч человек на территории России. Получившая статус «цифрового резидента» компания обязана будет (самостоятельно или через созданную российскую «дочку») платить налоги, в первую очередь налог на прибыль и НДС.
В случае законодательного оформления инициативы, иностранные IT-компании, уже работающие в России, получат месяц на приведение своей деятельности в соответствие с новыми требованиями. Ожидается, что такая мера позволит обеспечить равные условия для российских и иностранных игроков рынка.
В первую очередь новые правила коснутся таких сервисов, как Google, YouTube, Amazon, Booking.com. Сейчас инициатива рассматривается профильным вице-премьером Дмитрием Чернышенко — в составе масштабного плана поддержки российской IT-отрасли.