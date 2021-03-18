Из монастыря опального отца Сергия забрали 20 нарушителей миграционного режима

Из Среднеуральского женского монастыря (Свердловская область), духовником которого являлся бывший схимонах Сергий (Николай Романов), из-за отсутствия регистрации вывезли 20 монахинь и насельников, сообщил адвокат бывшего схиигумена Павел Бабиков. Его слова приводит «Коммерсантъ» в четверг, 18 марта.

В ходе проверки документов выяснилось, что у многих насельников монастыря нет регистрации. Полицейские и сотрудники УФМС начали вывозить монахинь для составления протоколов о нарушении миграционного режима. По словам Бабикова, документы уже проверялись прошлым летом.

В ночь на 29 декабря прошлого года опального бывшего схимонаха Сергия задержал спецназ. Монастырь взяли штурмом, территорию вокруг храма на время оцепили. Причиной задержания стал видеоролик, размещенный на YouTube, в котором Сергий призывал своих сторонников «умереть за Россию».

Основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий выступал с публичным отрицанием коронавируса и проклинал желающих закрыть храмы на период пандемии. Позднее его лишили сана схиигумена и обвинили в захвате монастыря. В отношении Сергия началось сразу несколько доследственных проверок по факту сообщений о возможных преступлениях, которые он, предположительно, совершил в монастыре, в том числе по факту сообщений об истязании детей в захваченной им обители. Несмотря на это, его сторонники до сих пор отказываются покидать монастырь.