Россиянам раскрыли план действий при получении «ошибочного» перевода на карту

Мошенничество с «ошибочным» зачислением денежных средств на банковскую карту может втянуть россиян в преступную схему по обналичиванию или отмыванию средств. Об этом РИА Новости рассказали в Банке России.

Так, в случае получения денег от неизвестного отправителя и последовавшей просьбы вернуть их, необходимо сообщить человеку о готовности пойти ему навстречу. Однако отправитель должен сам обратиться в банк с заявлением, что он совершил ошибочный перевод. Получившему деньги клиенту стоит также позвонить в кредитную организацию и написать заявление на возврат денег, которые были зачислены ошибочно.

В Промсвязьбанке пояснили, что злоумышленники «по ошибке» переводят деньги на счет жертвы и под разными предлогами просят отправить их по другим реквизитам. Такая схема используются для незаконного снятия более крупной суммы со счета клиента и других преступных действий, например, отмывания денег, добытых незаконным способом.

Замдиректора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Анатолий Брагин добавил, что мошенники используют различные методы давления, чтобы жертва поступила так, как им требуется. В частности, они могут угрожать уголовным преследованием и судом. Тем не менее клиент не должен пытаться самостоятельно урегулировать ситуацию.

«Тратить денежные средства также не надо. Нужно понимать, что если клиент сам не совершал никаких переводов и не пользовался чужими денежными средствами, то он чист перед законом», — заключили в банке «Ак Барс».

Ранее в Центробанке и крупнейших российских банках подтвердили, что знают о схеме мошенничества с возвратом денег. В Банке России отметили, что часто в приходящих SMS и в последующем разговоре мошенники ссылаются на предоплату заказа на «Авито». По данным кредитных организаций, этот способ мошенничества начал активно распространяться в конце 2020 года.