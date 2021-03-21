Ученые развеяли миф о существовании «суперпродуктов»

Ученые развеяли популярный миф о том, что существуют так называемые «суперпродукты», заявив, что таковым можно считать лишь материнское молоко. Об этом пишет The Conversation, передает РИА Новости.

Так, специалисты из испанского университета Овиедо назвали это понятие маркетинговым термином, который используют производители для обозначения продуктов, содержащих наибольшее количество питательных веществ.

Речь идет о витаминах и минералах, а также о биоактивных веществах, например, пищевых волокнах и полифенолах. Также отмечается, что это слово не признано официальными организациями, в том числе Европейским агентством по безопасности продуктов.

Также ученые отметили, что материнское молоко можно назвать настоящим «суперпродуктом», тогда как остальные заявления являются маркетинговой уловкой. Кроме того, специалисты подчеркнули, что некоторые продукты действительно богаты полезными микроэлементами, но их употребление не заменит сбалансированного питания.

В качестве примера они привели капусту. Например, кудрявая и листовая имеет более высокое содержание кальция, фолиевой кислоты, рибофлавина, витаминов C, K и A, чем другие крестоцветные, хотя их фитохимический состав идентичен. При этом специалисты отмечают, что несмотря на полезные свойства, нельзя утверждать, что определенный вид капусты является «суперпродуктом» в сравнении с другим.

Ранее врачи Елена Малышева и Андрей Продеус назвали «суперпродукты», употребление которых способно продлить жизнь. Медики пояснили, что речь идет о еде, богатой растительным белком. Замена животного белка в рационе растительным позволяет снизить риски смерти от онкологических заболеваний, гипертонии, инсульта и инфаркта.