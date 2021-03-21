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Кондуктор спасла россиян из горящего троллейбуса

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Кадр: сообщество «Злой кировчанин» во «ВКонтакте»

В Кирове кондуктор спасла пассажиров из загоревшегося троллейбуса. Кадры опубликованы в сообществе «Злой кировчанин» во «ВКонтакте».

На видео видно, как огонь полностью охватил машину. Портал «Город Киров» уточняет, что никто из граждан и персонала автопарка не пострадал. Однако из-за пожара оказались повреждены два стоящих рядом автомобиля.

Сейчас пожар потушен.

В 2017 году девушка-водитель троллейбуса в Ярославле спасла 15 пассажиров после удара молнии и начавшегося в кабине пожара. После ЧП ей потребовалась госпитализация из-за сильного ожога ноги. Троллейбус получил незначительные повреждения и вышел на маршрут на следующий день. Водителя пообещали представить к награде.

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