Ярославская девушка-водитель спасла 15 человек после удара молнии в троллейбус

Девушка-водитель троллейбуса в Ярославле спасла 15 пассажиров после удара молнии и начавшегося в кабине пожара. Руководство «Яргорэлектротранса» представит ее к награде и премирует, сообщает мэрия города на своей странице во «ВКонтакте».

Инцидент произошел вечером 15 июля. Молния ударила в контактную сеть, из-за чего произошел скачок напряжения, и в кабине водителя началось возгорание. За рулем троллейбуса находилась 25-летняя Анна Насырова. Она получила сильный ожог ноги.

«Из кабины пошел дым. Ногой вдавила педаль тормоза, рукой нащупала кнопки открытия дверей. Я выключила троллейбус, в салоне взяли огнетушитель. Только потом я поняла, что у меня что-то с ногой. До этого думала только о технике безопасности», — рассказала Насырова.

По словам властей, подобное произошло в городе впервые. «Молодая девушка проявила себя по-геройски. Если бы не ее профессионализм, могло произойти возгорание в салоне. Оперативные действия водителя мы расцениваем на все 10 баллов по 10-балльной школе», — заявил директор «Яргорэлектротранса» Ильхам Худиев.

Сообщается, что девушка госпитализирована и находится на больничном. Троллейбус получил незначительные повреждения и вышел на маршрут на следующий день.