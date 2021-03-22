Девушка показала способ привлечь мужское внимание с помощью позы

Девушка показала на видео действенный способ привлечь мужское внимание с помощью языка тела. На соответствующий ролик в TikTok обратили внимание журналисты Daily Mail.

Пользовательница по имени Патрисия (Patricia) регулярно делится на своей странице советами, которые помогают женщинам обрести уверенность в себе. Так, в ставшем вирусным видео она продемонстрировала позы, которые, по ее мнению, делают девушек более привлекательными и «заводят мужчин».

Первый лайфхак Патрисии заключается в акценте на бедрах: блогерша призывает раскачивать ими при ходьбе. Во время статичного положения она рекомендует перенести вес на одну ногу, немного вывести вперед вторую ногу и прогнуться в талии, чтобы тело принимало форму буквы S.

Патрисия также не рекомендует сидеть, скрестив ноги и обхватив руками верхнее колено. По ее словам, в такой позе девушки сильно сутулятся. В качестве альтернативы она предлагает опереться локтем на кресло и отвести ноги в сторону, расположив их друг на друге, — такая поза позволяет телу принимать плавные изгибы и выгодно подчеркивает формы.

Кроме того, героиня материала показала, как следует вести себя в кафе или ресторане: девушка слегка наклонила голову в сторону, взяла в одну руку меню, а пальцами другой руки начала касаться шеи, привлекая к ней внимание.

Публикация набрала почти восемь миллионов просмотров и 1,7 миллиона лайков. Пользовательницы сети оценили рекомендации Патрисии в комментариях. «Это действительно очень помогает! Спасибо тебе», «Язык тела очень важен!», «Отличные советы, чтобы почувствовать себя более уверенной», «Для меня эти советы работают, когда я нахожусь в окружении других людей», — писали они.

В феврале предпринимательница объяснила страх мужчин перед привлекательными женщинами. 29-летняя Сабрина Саггу (Sabrina Saggu) работает в сфере торговли криптовалютами и зарабатывает больше 70 тысяч фунтов стерлингов (семь миллионов рублей) в год. Она объяснила, что из-за ее высокого дохода и роскошного образа жизни мужчины не воспринимают ее всерьез и постоянно судят о ней по внешности.