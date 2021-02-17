Предпринимательница объяснила страх мужчин перед привлекательными женщинами

Жительница Канады пожаловалась на несерьезное отношение мужчин к себе из-за вызывающей внешности. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

29-летняя предпринимательница Сабрина Саггу (Sabrina Saggu) работает в сфере торговли криптовалютами и зарабатывает больше 70 тысяч фунтов стерлингов (семь миллионов рублей) в год.

Она объяснила, что из-за ее высокого дохода, роскошного образа жизни и привлекательной фигуры мужчины испытывают перед ней страх, не воспринимают ее всерьез и постоянно судят о ней по внешности. «К сожалению, в обществе принято считать, что красивая и успешная женщина обязательно обеспечивается мужчиной. Я никогда ни от кого не зависела и всего добилась сама», — заявила героиня материала.

Согласно материалу, прежде чем выходить замуж и заводить семью, женщина призывает других людей «встать на ноги» и научиться зарабатывать деньги, потому что, по ее мнению, большинство браков разрушаются из-за их отсутствия.

По словам Саггу, многие женщины чувствуют себя плохо на своей работе, потому что на них давит общественное мнение и они думают, что находятся не на своем месте. «Девушки, не спешите остепенятся и заводить отношения, у вас на это будет много времени. Я верю в то, что наша жизнь — это путь становления лучшей версией себя. А если вам посчастливилось найти партнера, который вас хвалит и поддерживает во всех ваших начинаниях, — это очень приятный бонус», — подчеркнула она.

Ранее в феврале жительница Австралии разбогатела на торговле пижамами и поделилась секретами успешного бизнеса. По информации издания, в первую очередь успех ее марки заключается в том, что ее одежда выполняется ограниченным тиражом. Каждая новая коллекция пижам отличается уникальным дизайном, который разрабатывают художники. Таким образом, покупатели приобретают вещь с осознанием того, что они будут обладателями эксклюзивного предмета гардероба.