В Швеции захотели производить «Спутник V»

Несколько шведских компаний захотели производить российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает издание SvD Näringsliv.

Координатор по вопросам вакцинации в Швеции Ричард Бергстрём сообщил, что российская вакцина может быть одобрена в ЕС не ранее мая. Он рассказал, что между разработчиками «Спутника V» и несколькими шведскими компаниями ведутся «серьезные переговоры», но отказался от дальнейших комментариев.

Ранее Бергстрём сообщил, что Швеция заинтересована в поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и может получить первую партию уже к лету. Чиновник также оценил высокую эффективность российского препарата, назвав результаты клинических испытаний многообещающими.

4 марта Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) начало экспертизу российской вакцины «Спутник V». Европейский регулятор рассчитывает, что оценка пройдет в сжатые сроки. Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутника V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь регистрации препарата в ЕС. РИА Новости сообщило со ссылкой на источник, что российский препарат может быть одобрен в ЕС уже во второй половине мая.

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