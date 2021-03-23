Четверть россиян отказались от четырехдневки и новых праздников

Больше четверти россиян (26 процентов) считают, что стране не нужен переход на четырехдневную рабочую неделю и новые государственные праздники. Об этом говорится в исследовании SuperJob.

Решение о переходе на четырехдневку большинство считает необходимым оставить за работодателем (47 процентов). Респонденты отказались сами принимать решение по сокращенной неделе из-за отсутствие ясности в финансовом аспекте. Около 30 процентов опрошенных высказались за обязательный ввод сокращенной рабочей недели для всех компаний.

Вопрос о дополнительных праздничных нерабочих днях на фоне обсуждения четырехдневки показал, что 24 процента россиян выступают за сокращенную неделю и новые праздники, 26 процентов — против и того, и другого, 16 процентов — поддерживают только введение четырехдневки, 10 процентов — только новые государственные праздники.

Четырехдневную рабочую неделю в России можно протестировать на компаниях-добровольцах в течение года. Такое предложении ранее высказал общественный омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов признал переход на четырехдневную рабочую неделю неизбежным.