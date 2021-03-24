В США рассказали об украинских «убийцах» российского флота

Украинские береговые ракетные комплексы (БРК) РК-360МЦ «Нептун» смогут стать «настоящими убийцами в случае, если Черноморский флот России нанесет удар по Украине», рассказывает американский журнал Forbes.

Издание отмечает, что ракеты РК-360МЦ «Нептун» способны поражать цели на дальности до 280 километров. «Это означает, что Украина может удерживать под угрозой со своей собственной территории примерно половину Черного моря», — уверяет журнал.

Как пишет Forbes, «если украинское правительство будет умным, оно потратит больше [бюджетных средств] на ракеты и меньше — на лодки».

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В марте обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин напомнил, что украинская и российская модели советской ракеты Х-35 принципиально отличаются друг от друга.

В том же месяце Минобороны Украины сообщило, что Военно-морские силы (ВМС) страны вооружились опытными образцами берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами ЖК-360МЦ «Нептун».

Ракета Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», согласно заявлениям украинской стороны, отличается боевой частью массой 150 килограммов, дальностью пуска до 280 километров и скоростью около 900 километров в час. Высота полета ракеты — от трех до десяти метров над уровнем моря. Р-360 создана на основе Х-35.