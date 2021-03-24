Во внешнем виде Меган Маркл разглядели послание королевской семье

Журналисты разглядели во внешнем виде герцогини Сассекской во время ее разговора с принцем Гарри послание королевской семье. Информация появилась на сайте The Sun.

Маркл появилась в телепередаче «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом» в голубом платье американского бренда Velvet Torch. Ее образ дополнил золотой кулон из лазурита трапециевидной формы. Стоимость ювелирного изделия The Airelume составляет 109 тысяч рублей.

Согласно описанию кулона на сайте марки, лазурит символизирует искренность и мудрость, а также помогает его обладателю раскрыть внутреннюю силу. «Драгоценный камень полезен для тех, кто нуждается в повышении уверенности в себе», — гласит подпись.

Отмечается, что Маркл надела описанное украшение после скандального интервью, которое она дала телеканалу CBS вместе со своим мужем. Во время беседы Меган призналась, что думала о самоубийстве из-за травли в британской прессе. Кроме того, принц Гарри рассказал, что во время первой беременности Меган некоторые члены королевской семьи высказывали озабоченность по поводу цвета кожи их будущего ребенка.

Ранее в марте эксперт раскрыл тайный смысл украшений Меган Маркл в отношениях с принцем Гарри. Сообщается, что еще до брака с супругом герцогиня намекала общественности об их отношениях. В 2016 году она вышла на улицы Торонто в колье американской марки Maya Brenner с буквами «H» и «M». «Она хотела дать нам намек. Легко понять, что означала буква "H" на ее шее», — пояснила эксперт.