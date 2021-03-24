Сбившего насмерть двух женщин в Москве водителя Mercedes задержали

Задержан предполагаемый водитель Mercedes, сбивший насмерть двух женщин в Москве. Об этом сообщает Life Shot в своем Telegram-канале.

По данным источников, задержанный — Хусен Сомон, его поймали в Московской области и в настоящий момент везут на допрос.

Смертельное ДТП произошло 23 марта на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда. Автомобиль сначала въехал в припаркованную иномарку, в которой сидел водитель, а затем отлетел на пешеходов. В результате аварии две женщины получили сильные травмы. Одна из них скончалась по пути в больницу, вторая умерла в реанимации.

Отмечалось, что автомобиль зарегистрирован на 24-летнего Сидикшоха Рахматова, его отец, по предварительным данным, занимается фруктовым бизнесом. Позже появились сообщения о том, что за рулем Mercedes находился другой человек.