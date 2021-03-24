Муж с женой начали ходить в одежде 1940-х годов и прославились в сети

Пожилая пара начала сниматься в нарядах, которые были в моде в разных десятилетиях прошлого века, и прославилась в сети. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

52-летняя Энн (Anne) и 57-летний Дэнни Ширер (Danny Shearer) из деревни в Южном Ланаркшире, Шотландия, носят исключительно винтажную одежду и регулярно покупают дешевые вещи в стиле 1940-х и 1950-х годов в благотворительных магазинах и на eBay. По словам супругов, их часто останавливают на улице прохожие, пораженные их «повернувшими время вспять» нарядами.

Муж с женой, которые работают в местном колледже, предпочитают старую одежду из-за экономии и этичности — такие вещи не наносят вред экологии. На фотографиях, которые они публикуют в соцсетях, женщина позирует в ярких старомодных нарядах с ретроаксессуарами, а мужчина часто появляется на кадрах в твидовых куртках. В таком виде они ходят за продуктами, делают покупки в аптеке, гуляют по улицам и путешествуют.

По словам женщины, интерес к моде прошлых эпох появился у нее благодаря бабушке, которая вплоть до глубокой старости следила за своим внешним видом и гламурно одевалась.

«Я была недостаточно уверенной в себе, чтобы одеваться так, как я хочу, пока мне не исполнилось 40 лет. Около восьми лет назад я решила носить винтажные платья каждый день, и с тех пор я так и делаю», — призналась героиня материала. Она также отметила, что шопинг в благотворительных магазинах делает ее счастливой, поскольку ей нравится отыскивать «сокровища».

Кроме того, женщина подчеркнула, что за последние шесть лет не покупала ничего нового. Исключением из правила является нижнее белье. Своими любимыми нарядами она назвала брючный костюм алого цвета за два фунта стерлингов (208 рублей) и черное бархатное платье, которое она купила за 16 фунтов стерлингов (1665 рублей).

Супруги также рассказали, что во время поездок заграницу внимание к ним только увеличивается, поскольку туристы подходят к ним и просят сделать совместные фотографии.

В июле 2020 года владеющие прачечной пенсионеры снялись в вещах, которые забыли их клиенты, и прославились в сети. 83-летний Ванджи (Wanji) и 84-летняя Шо-Эр (Sho-Er) пожаловались на скуку, поэтому их внук попросил пару попозировать вещах, которые лежали у них без дела больше 10 лет. Одна из публикаций стала вирусной, в результате чего на страницу пары за несколько недель подписались почти 100 тысяч человек.