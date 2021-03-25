Модель потратила сотни тысяч рублей на «обычную» внешность и желтые зубы

Модель, блогерша и участница британского реалити-шоу Love Island потратила сотни тысяч рублей ради «обычной» внешности и желтых зубов. Соответствующая история появилась на The Sun.

Согласно материалу, 21-летняя Молли-Мэй Хейг (Molly-Mae Hague) начала менять свой внешний вид около четырех лет назад. В 17-летнем возрасте девушка впервые увеличила губы инъекциями гиалуроновой кислоты. Через год героиня заполнила филлерами скулы и подбородок. В 19 лет она поставила керамические виниры.

Хейг объяснила, что со временем начала осознавать, что выглядит ненатурально. В связи с этим, знаменитость приняла решение вернуть свою «настоящую» внешность. Блогерша удалила филлеры из губ, скул и подбородка. Помимо этого, она сняла виниры. «Теперь у меня естественные зубы. Как видите, они желтые как солнце, потому что к ним два года никто не притрагивался. Думаю, это было очень глупо, ставить искусственную улыбку в таком раннем возрасте, да еще и на здоровые зубы», — призналась модель.

Звезда добавила, что пожалела о том, что начала ходить к косметологу в столь раннем возрасте. «Я не понимаю, как я ходила с такой квадратной головой. Надо было слушаться маму. Тогда бы я не совершила такие глупые и необдуманные поступки», — подчеркнула Хейг.

По информации издания, героиня потратила около 5800 фунтов стерлингов (600 тысяч рублей) на процедуры по возврату естественной внешности.

В ноябре знаменитости массово избавились от накачанных губ и груди и показали результат. Так, например, английская певица Меган Маккенна (Megan McKenna) призналась, что избавилась от филлеров в губах после выступления на концерте Майкла Бубле (Michael Buble) в 2018 году, которое должно было стать кульминацией ее карьеры, а 34-летняя модель Крисси Тайген (Chrissy Teigen) удалила импланты спустя 14 лет после операции по увеличению груди.