Врач раскрыла способы не разболеться при первых признаках простуды

При первых признаках простуды есть вероятность не разболеться, если принять нужные меры. Эти способы в разговоре с «Ридус» раскрыла врач-терапевт Людмила Лапа.

Обычно ОРВИ начинается с чихания, заложенности носа, першения в горле, слабости. Можно попробовать остановить эти процессы с помощью горячей ванны вечером, промывания носа и полоскания горла физраствором с добавлением антисептиков флуимуцила или диоксидина. После этого рекомендуется выпить горячий чай с лимоном и пораньше лечь спать, чтобы выспаться. На следующий день необходимо избегать переохлаждения и питаться правильно, избегая жирной и тяжелой пищи.

Если в предпростудном состоянии надо пойти на работу или учебу, Лапа посоветовала постараться сильно не напрягаться и «ослабить рабочие порывы».

Медик уточнила, что при начинающейся простуде не стоит возлагать большие надежды на чудесную силу витамина С, но выпить его будет не лишним.

Ранее Людмила Лапа говорила, что в начале весны защититься от ОРВИ помогут маска и теплая одежда.