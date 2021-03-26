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Бандита из «Бригады Феди» экстрадировали в Россию

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Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В Россию из Болгарии экстрадировали участника банды «Бригада Феди» Владислава Мухина и гражданина Эстонии Андрея Данилова, обвиняемого в покушении на предпринимательницу. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.

По версии следствия, Мухин с 1997 по 2001 год состоял в группировке «Бригада Феди» и принимал активное участие в криминальных разборках. В октябре 1998 года он вместе с другими бандитами убили лидера преступной группировки «Калуга» Вячеслава Татарова, а в декабря того же года лично застрелил участника банды «Камаевские» Марата Исхакова.

Мухину предъявили обвинения по части 2 статьи 209 («Бандитизм») и пунктам «а», «ж», «з» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Ему удалось скрыться от следствия, он был объявлен в международный розыск. 28 августа 2020 года бандита задержали в Болгарии.

Ранее, 9 июля 2020 там же задержали и Данилова. Его обвинили в убийстве охранника и попытке убийства предпринимательницы в 2005 году. Суд заочно приговорил мужчину к 19 годам лишения свободы. Тогда ему также удалось скрыться, он был объявлен в розыск.

В ближайшее время злоумышленники будут доставлены в Москву.

«Бригада Феди» изначально входила в ОПГ «Перваки» (название произошло от казанского района Первые Горки), основанную в 1980-х годах подростками. Ее участники занимались мелкими преступлениями, но со временем перешли на тяжкие. Впоследствии группировка распалась на самостоятельные «бригаду Феди» и «бригаду Бибика».

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