В Совфеде вновь захотели вернуть отмененный налог

В Совете Федерации вновь предлагают ввести новый налог на движимое имущество. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев, передает «Парламентская газета».

По его словам, такая мера позволит компенсировать региональным и местным бюджетам доходы, которые упали после введения льгот для бизнеса. Представитель ведомства также напомнил, что налог на движимое имущество был отменен с 1 января 2019 года.

Ранее в марте организация «Опора России» обратилась к Минфину с просьбой отказаться от идеи вернуть налог на движимое имущество, который отменили в 2019 году. Президент организации Александр Калинин заявил, что инициатива станет большой проблемой для предприятий малого и среднего бизнеса. Кроме того, увеличение налоговой базы произойдет в условиях падения доходов из-за последствий пандемии коронавируса.

Впервые возможность повторного введения налога на движимое имущество возникла в документе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики», который касается периода 2021-2023 годов и был представлен в сентябре 2020 года. Кроме того, в феврале Госсовет Коми обратился в Совет Федерации и Госдуму с просьбой вернуть налог. Депутаты указали, что его отмена не принесла результатов в виде обновления основных фондов.