Австрийский пенсионер умер после вакцинации Pfizer

Австрийский 88-летний пенсионер скончался на следующий день после вакцинации Pfizer/BioNTech от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Kronen Zeitung.

Мужчина получил вторую дозу препарата в минувшую среду. Первые осложнения он ощутил уже ночью, а в четверг скончался. При этом связь его смерти с прививкой от коронавируса пока не установлена.

Ранее стало известно, что после прививки от коронавируса в Норвегии скончались более сотни человек. 102 пожилых человека умерли после вакцинации, их средний возраст составляет 87 лет. В Норвегии используются вакцины Pfizer/BioNTech.