Мир
 
Последние новости
На Украине пригрозили «выдворить» россиян из Крыма после его возвращения
Разработчик «ЭпиВакКороны» рассказал о преимуществах вакцины
Врио главы Пензенской области пообещал отслеживать процесс госзакупок
Дзюба отреагировал на победу над Словенией в квалификации чемпионата мира
Москвичи совершили рекордное число поездок на метро с начала пандемии 
Волочкова вспомнила свой роман с Джимом Керри
В России сообщили о возможности отмены рейсов в ОАЭ из-за разногласий стран
Российского блогера задержала полиция из-за конкурса по раскрашиванию машин
Раскрыта новая стратегия Украины на случай войны с Россией
Новости партнеров
Прослушать новость

Австрийский пенсионер умер после вакцинации Pfizer

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Австрийский 88-летний пенсионер скончался на следующий день после вакцинации Pfizer/BioNTech от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Kronen Zeitung.

Мужчина получил вторую дозу препарата в минувшую среду. Первые осложнения он ощутил уже ночью, а в четверг скончался. При этом связь его смерти с прививкой от коронавируса пока не установлена.

Ранее стало известно, что после прививки от коронавируса в Норвегии скончались более сотни человек. 102 пожилых человека умерли после вакцинации, их средний возраст составляет 87 лет. В Норвегии используются вакцины Pfizer/BioNTech.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Два человека умерли после вакцинации от коронавируса в Гонконге
Более сотни человек умерли после вакцинации от COVID-19 в Норвегии
Более 40 человек умерли после прививки от коронавируса в Австрии