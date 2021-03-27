Восьмилетняя блогерша завела роман с 13-летним парнем и попала в скандал

Восьмилетняя украинская блогерша Милана Маханец оказалась в центре скандала из-за романа с 13-летним парнем. Пара транслировала свои отношения в приложении Likee, популярном среди подростков. Об этом сообщает портал «Страна.UA».

Юная модель начала сотрудничать с блогером Пашей Пэлом (также известен как Паша Пай) ради популярности в соцсетях. Однако вскоре дети привязались друг к другу и стали проводить свободное время вместе. Школьники выкладывали фото и видео, на которых они обнимаются, целуются и спят в одной кровати. В частности, дети приняли участие в челлендже «24 часах в цепях», во время которого провели сутки прикованными друг к другу.

Роман Миланы со старшим ребенком вызвал возмущение среди ее подписчиков. Юзеры увидели в публикациях блогерши порнографический контент и призвали органы опеки обратить внимание на ситуацию. Другие пользователи были уверены, что отношения детей постановочные и сомневались в искренности их чувств.

После внимания со стороны украинских СМИ родители Паши запретили паре общаться, рассказала Милана. Также она пожаловалась на социальные службы, которые приходят к ней домой и запрещают ей спать с матерью в одной кровати. «Где были социальные службы, когда я в пять лет спала с мамой на полу и у нас не было денег хоть на одну кровать? Помогать надо было раньше. Забирать у меня любимых людей — это не помощь», — делилась девочка.

Мать Миланы Дарья Маханец позже заявила, что дала показания в полиции. Она заверила, что готовит дочь к модельной карьере. «Свою позицию мы будем отстаивать и далее. Докажем, что ничего незаконного не совершено», — отмечала она.

На Маханец подписаны более 500 тысяч человек в Instagram, на Пэла — 99 тысяч. В Likee за жизнью модели следят более шести миллионов подписчиков. В настоящее время страницы школьников недоступны.