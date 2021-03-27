Американские генералы получат секретную онлайн-игру

Американские военные получат секретную онлайн-игру. Об этом сообщает CNN.

По утверждению источников телеканала, с ее помощью в Пентагоне планируют отрабатывать реакцию на вымышленный глобальный кризис, разразившийся на нескольких фронтах. Например, игрокам предстоит реагировать на «крупные кибератаки, наступление России в Прибалтике, милитаризация Арктики Москвой или Китаем в Южно-Китайском море или даже вторжение на Тайвань».

Игра будет представлена генералам летом 2021 года. CNN выяснил, что игра является главным приоритетом для председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли.