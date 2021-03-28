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В Германии допустили появление невосприимчивой к вакцинам мутации COVID-19

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Фото: Globallookpress.com

Глава канцелярии федерального канцлера и министр по особым поручениям ФРГ Хельге Браун заявил, что следующая новая мутация COVID-19 может быть невосприимчива к существующим вакцинам от вируса. Об этом сообщает Bild am Sonntag.

«Если параллельно с вакцинацией количество заражений снова быстро вырастет, возрастет риск того, что следующая мутация вируса станет невосприимчивой к вакцине <…> Тогда мы остались бы с пустыми руками. Нам понадобились бы новые вакцины, вакцинацию пришлось бы начать заново», — сказал он.

Браун подчеркнул, что такого сценария нужно избегать «любой ценой». По его словам, сейчас Германия переживает «самую острую фазу», и третья волна пандемии коронавирусной инфекции может быть хуже второй.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель, говоря о борьбе с пандемией коронавируса, заявила, что видит свет в конце тоннеля. Она подчеркнула, что в сложившейся ситуации одной критикой ничего не добиться, необходимо действовать. Немецкий лидер призвала людей к оптимизму и стойкости. «Это займет несколько месяцев, но уже виден свет в конце тоннеля. Мы победим вирус», — заявила политик.

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