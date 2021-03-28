Бездомная собака напала на двухлетнего ребенка в российском городе

В Красноярске бездомная собака напала на двухлетнего ребенка. Об этом в воскресенье, 28 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следователей, инцидент произошел во дворе дома по улице Норильской вечером в субботу, 27 марта, когда ребенок гулял вместе с матерью. В какой-то момент он решил потрогать спящую бездомную собаку, в ответ та его укусила. В результате ребенок получил травмы лица.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее в марте сообщалось, что свора бездомных собак напала на четырехлетнюю девочку в городе Печора в Коми. Девочка получила рваные раны в области головы, лица и ног, ее госпитализировали.