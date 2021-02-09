Российский мэр по пути на работу спас женщину с ребенком от бродячих собак

Глава Салехарда Алексей Титовский спас женщину и ее дочь от двух агрессивных бродячих собак. Об этом сообщает телеканал «Ямал-регион».

Спасенная жительница рассказала журналистам, что собаки напали на нее с ребенком сразу после выхода из дома и не давали перейти дорогу. «Люди рядом переходили улицу, но никто не остановился и не помог отогнать собак. Машины также проезжали, но ни одна не остановилась», — рассказала она.

Мать и дочь решили скрыться от животных в магазине, когда появился Титовский, который перевел напуганных людей через дорогу. Спасенная женщина считает, что российский мэр поступил «как настоящий мужчина, как человек».

Глава Салехарда подтвердил, что такой эпизод действительно случался, но подробного комментария не дал.

Ранее в Тольятти во дворе жилого дома стая бездомных собак напала на ребенка, мальчик спасся бегством. Собаки несколько раз едва не укусили мальчика за ноги, но тот продолжал бежать.