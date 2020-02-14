Мужчина покусал агрессивного пса и спас домашних собак от смерти

Житель Англии покусал агрессивного ротвейлера, чтобы спасти жизнь домашним псам породы джек-рассел-терьер. Об этом сообщает региональная газета TeessideLive.

В воскресенье, 9 февраля, 55-летний Мартин Флетчер выгуливал на поводке двух собак по кличке Бен и Джерри, когда на них напал ротвейлер. «Ротвейлер вцепился Бену в лапы, при этом хозяина этого злобного пса поблизости не было, — вспоминает он. — Мне кое-как удалось оттащить эту псину от Бена, но тогда она набросилась на мою вторую собаку».

Флетчер пояснил, что их противостояние длилось около 10 минут. Пока он пытался спасти питомцев, ротвейлер поранил ему руку. В конце концов, ему пришлось укусить разъяренного пса за ухо. «У меня не оставалось иного выбора», — уверяет он. Ротвейлер до последнего не отпускал джек-рассела из пасти, пока на помощь не подбежал его владелец.

«Хозяин надел на ротвейлера поводок, но даже тогда пес не отпускал своих жертв. Мне пришлось руками разжимать его пасть, чтобы высвободить питомцев», — добавил Флетчер. Затем он отвез джек-расселов в ветеринарную клинику, где им оказали оперативную помощь. В результате Бен получил открытые раны спины, груди, шеи и ног, а Джерри — серьезные раны на спине и шее. За их лечение Флетчер заплатил в общей сложности 800 фунтов стерлингов (66,3 тысячи рублей).

Британцу также пришлось пройти лечение, включая курс антибиотиков и укол от столбняка. Во время борьбы с ротвейлером Флетчер лишился зуба и нуждался в помощи стоматолога. Он отметил, что хозяин напавшей на них собаки скрылся с места происшествия и больше не появлялся. Полиция уже проинформирована об инциденте.

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