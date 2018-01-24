Американец покусал полицейскую собаку

В американском городе Боскавен, штат Нью-Гэмпшир, человек покусал полицейскую собаку. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел, когда наряд полиции пытался арестовать двух подозреваемых, но столкнулся с сопротивлением. По словам лейтенанта Джейсона Киллари (Jason Killary) из департамента полиции Боскавена, один из подозреваемых укусил полицейскую собаку. Та в ответ укусила его, после чего мужчину обезвредили выстрелом из тазера.

«Если вы решите соревноваться с полицейской собакой в кусании, не рассчитывайте на победу, — заявил Киллари. — По этой части они мастера».

Укушенный пес не получил серьезных травм и уже вернулся к службе. Напавшему на него мужчине предъявлены обвинения в сопротивлении аресту и нападении на полицейскую собаку.

В 2017 году сообщалось, что во Флориде задержали человека, который покусал пса своей девушки, чтобы проучить его за плохое поведение.

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