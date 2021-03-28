Режиссер «Лиги справедливости» обвинил Warner Bros. в ненависти к его фильму

Режиссер Зак Снайдер обвинил студию Warner Bros. в ненависти к его фильму «Бэтмен против Супермена». Его слова приводит SFX.

«У студии была ненависть к "Бэтмену против Супермена". На меня оказывалось давление, меня заставляли сделать фильм отдельным и не связанным с "Бэтменом против Супермена", чего я не хотел делать и чего я не сделал», — рассказал он.

Снайдер добавил, что изначально задумывал этот проект как трилогию, которая подготовит зрителей для последующих пяти кинокартин про вторжение Дарксайда.

«Бэтмен против Супермена» вышел на экраны в 2016 году. Фильм является продолжением фильма о Супермене «Человек из стали». Оба героя комиксов появились на киноэкране вместе в первый раз.

Ранее Зак Снайдер отказался снимать фильмы по мотивам комиксов. По словам режиссера, несмотря на интерес к некоторым комиксам, в частности, «Бэтмен. Возвращение Темного Рыцаря», он не хочет вновь погружаться в мир супергероев и спасение Вселенной. «Я не горю желанием снимать еще одну картину по комиксам», — сказал Снайдер.