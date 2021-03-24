Фанатов «Лиги справедливости» обвинили в токсичности

Босс WarnerMedia Энн Сарнофф обвинила фанатов «Лиги справедливости» в токсичности. Об этом сообщает Variety.

Сообщество поклонников убедило Warner Bros. выпустить режиссерскую версию Зака Снайдера. Их также возмутило, что трилогия подошла к концу, в связи с чем они запустили хештег #RestoreTheSnyderVerse («Восстановите вселенную Снайдера»).

«Мы этого не потерпим. Такое поведение достойно осуждения, независимо от того, о какой франшизе или о каком бизнесе вы говорите. Это совершенно неприемлемо», — сказала Сарнофф, отвечая на вопрос об угрозах сотрудникам Warner Bros. со стороны поклонников.

Глава WarnerMedia призналась, что разочарована такими поступками, и выразила надежду, что фанатская база DC будет безопасной и инклюзивной. «Мы о позитиве и празднике», — добавила Сарнофф.

Производство «Лиги справедливости», выпущенной в 2017 году, сопровождалось проблемами. Сценарий фильма подвергся многочисленным изменениям до и во время производства. В мае 2017 года Зак Снайдер объявил, что слагает с себя полномочия режиссера «Лиги справедливости», поскольку не может продолжать работу после самоубийства 20-летней дочери. Заканчивать фильм поручили Джоссу Уидону, автору «Мстителей» и сериала «Светлячок». В итоге «Лига справедливости» стала кассовым провалом.

В мае 2020 года Снайдер объявил, что оригинальная версия фильма будет завершена и выпущена под названием «Лига справедливости Зака Снайдера» на платформе HBO Max. Премьера состоялась 18 марта 2021 года.