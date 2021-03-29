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Итоговое сочинение в российских школах перенесли

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Итоговое сочинение, которое является обязательным для школьников, перенесли с 5 на 15 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ Минпросвещения и Рособрнадзора.

«Слова "5 апреля 2021 года" заменить словами "15 апреля 2021 года"», — говорится в документе. Дополнительные даты могут сдвинуть с 21 апреля и 5 мая на 5 мая и 19 мая 2021 года.

Успешное написание итогового сочинения является допуском к Единому государственному экзамену. Также результаты сочинения могут быть учтены при зачислении абитуриентов.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в России вряд ли полностью откажутся от Единого государственного экзамена к 2030 году, но он изменится в связи с цифровизацией. По его словам, в ближайшем будущем экзамен будет приобретать новые формы.

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