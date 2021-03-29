Медальон с волосами Наполеона продадут за полторы тысячи евро

На аукционе во Франции продадут золотой медальон с волосами Наполеона Бонапарта, стартовая цена лота — 1,5 тысячи евро (более 130 тысяч рублей). Аукцион состоится 11 апреля, сообщает «Комсомольская правда».

Первым владельцем медальона с вложенной в него прядью волос был граф Эммануэль де Лас Касес, сопровождавший Наполеона в ссылку на остров Святой Елены. После смерти полководца граф вывез с острова медальон, в который вложил локон с головы умершего императора.

Вместе с медальоном покупатель получит и письмо графа Касеса 1815 года, в котором говорится, что волосы Наполеона были сострижены на борту корабля «Нортумберленд» (HMS Northumberland) в 1815 году.

В 2019 году на аукционе в Париже продали принадлежавшие Наполеону Бонапарту ботфорты. Черные кожаные сапоги 40-го размера ушли с молотка за 117,2 тысячи евро. Первоначально их стоимость была оценена в 50-80 тысяч евро. Эти ботфорты Наполеон носил в ссылке на острове Святой Елены, где он умер в 1821 году.