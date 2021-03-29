Украинский депутат закатил для мэра вечеринку с полуобнаженными танцовщицами

На Украине депутат Херсонского областного совета и директор театра Александр Книга закатил закрытую вечеринку с полуобнаженными танцовщицами. Об этом сообщает местное издание «Мост».

Участницы мероприятия опубликовали видео в соцсетях, пояснив, что это была вечеринка в честь Дня театра. На ней присутствовали губернатор Сергей Козырь и мэр Игорь Колыхаев, другие чиновники и бизнесмены. Требования социальной дистанции и карантина при этом никто не соблюдал.

Для гостей провели благотворительный аукцион. На сцене выступили актеры театра, а затем полуобнаженные девушки исполнили танец.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского обвинили в том, что он организовал вечеринку в свой день рождения вопреки карантинным ограничениям, введенным из-за пандемии коронавируса.