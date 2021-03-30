Вдова Ланового вспомнила его последние слова перед смертью

Народный артист СССР Василий Лановой, находясь в больнице с коронавирусом, повторял слова из песни «От героев былых времен» к концерту по случаю 50-летия фильма «Офицеры». Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказала его вдова, актриса Ирина Купченко.

Она призналась, что была в палате вместе с мужем, несмотря на диагноз и опасность заразиться. По словам артистки, Лановой продолжал работать: он пытался заниматься голосом, однако у него не было сил на упражнения, затем он повторял текст песни. «У него была высокая температура, мысли путались и он забывал слова. В эти моменты он начинал страшно нервничать. От того что нервничал, забывал их еще больше. Просил, чтобы ему подсказывали, чтобы вместе с ним пели», — поделилась Купченко.

Сначала сама актриса, дежурный врач и сиделка читали слова песни из интернета, затем выучили ее наизусть и часами пели ему. «Ему говорили, вот сейчас надо сделать капельницу, уколы. Он отвечал: "Нет, потом, сначала спойте мне песню"», — вспомнила она. Купченко добавила, что с каждым днем он пел песню все тише и тише и в результате умер, повторяя слова «От героев былых времен».

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Лановой скончался 28 января. В этот день его состояние резко ухудшилось, актера подключили к аппарату ИВЛ и перевели в реанимацию, он пережил клиническую смерть. Ранее он был госпитализирован с коронавирусом вместе с супругой.

Советский и российский актер театра и кино за свою карьеру сыграл более 70 ролей в кино. С 1957 года играл в Государственном академическом театре имени Е. Вахтангова. Среди его наград — орден «За заслуги перед Отечеством», орден Почета, премии «Золотая маска», «Хрустальная Турандот» и многие другие.