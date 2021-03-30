Врач раскрыл способ избавиться от лени

Врач-психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин в интервью радио Sputnik раскрыл способы избавиться от лени.

По его словам, лень прежде всего является недоверием человека к себе, сомнением в своей способности выполнить поставленную задачу. При этом отсутствие уверенности в себе лишает человека сил и возможности совершать какие-либо действия.

Специалист перечислил россиянам несколько способов избавиться от этого явления. В первом случае он посоветовал куда-нибудь уехать и отдохнуть. Во втором — обратиться к психиатру, который назначит медикаментозное лечение. В третьем случае необходимо разобраться в ситуации с помощью психотерапевта, коуча или психолога. Последний вариант лучше всего подойдет для тех случаев, когда человек оценивает свои возможности под влиянием неких ментальных искажений.

Ранее врач-психиатр Евгений Фомин раскрыл россиянам способ борьбы с весенней хандрой. По его словам, на состояние влияет и продолжительность светового дня. Исправить ситуацию можно с помощью витамина D, позитивно влияющего на психосоматику. Также стоит увеличить физическую активность, так как спорт способствует улучшению эмоционального фона человека.Кроме того, может помочь смена обстановки, например поездка в другой город.