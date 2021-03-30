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Два человека пропали с перевернувшегося судна в Петербурге

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Кадр: телеграм-канал «Mash на Мойке»

Двое рабочих пропали без вести после того, как на судостроительном заводе «Пелла» в Санкт-Петербурге перевернулся строящийся корабль, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По данным агентства, во время ремонтных работ стоявшее у причальной стенки судно накренилось и опрокинулось набок, был затоплен трюм. Шесть человек самостоятельно покинули траулер, некоторые получили легкие травмы.

Причины произошедшего пока не установлены.

Ранее в соцсетях появилось видео с тонущим кораблем у пристани рядом с заводом «Пелла».

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