Два человека пропали с перевернувшегося судна в Петербурге

Двое рабочих пропали без вести после того, как на судостроительном заводе «Пелла» в Санкт-Петербурге перевернулся строящийся корабль, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По данным агентства, во время ремонтных работ стоявшее у причальной стенки судно накренилось и опрокинулось набок, был затоплен трюм. Шесть человек самостоятельно покинули траулер, некоторые получили легкие травмы.

Причины произошедшего пока не установлены.

Ранее в соцсетях появилось видео с тонущим кораблем у пристани рядом с заводом «Пелла».