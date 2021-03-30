Российская полиция отказалась выдавать паспорт вору в законе Тенго Потийскому

В Липецкой области суд согласился с решением местного отдела МВД, который отказал в выдаче нового паспорта вору в законе Тенгизу Гигиберии, известному в криминальном мире как Тенго Потийский. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

47-летний уроженец Грузии в своем иске просил новый документ, уверяя, что его паспорт потеряли сотрудники ФСИН, пока вор в законе отбывал наказание за кражу и разбой. По словам Потийского, он получил документ в марте 2001 года на основании паспорта СССР и справки российского посольства в Грузии от 1997 года о признании его гражданином России.

Вор в законе пытался убедить суд, что сотрудники полиции проверяли законность выдачи ему паспорта, когда ставили на учет. Однако суд подтвердил, что Тенго Потийский получил гражданство незаконно — справка посольства ему на самом деле не выдавалась.

Ранее сообщалось, что в Липецком областном суде началось рассмотрение нового дела против Гигиберии — по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии. В ходе заседания подсудимый отрекся от статуса вора в законе и поклялся судье и «всем святым», что покончит с преступлениями и вернется в семью.