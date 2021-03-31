Объяснена причина недоверия россиян к врачам

Причины недоверия россиян к врачам во многом кроются в советском опыте, когда практиковалось сокрытие смертельных диагнозов от пациентов. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал социальный антрополог, научный сотрудник института этнологии и антропологии РАН Сергей Мохов.

«Недоверие фиксируется абсолютно в любой стране мира ко всем институциям, обладающим властью. В то же время в России есть серьезная культура недоверия, которая во многом основана на советском опыте — когда обещают одни результаты, а получаются совершенно противоположные. В итоге вы верите только тому, что вы видите», — объяснил он.

По словам специалиста, в советское время считалось, что нельзя раскрывать неблагоприятный диагноз, и нужно как можно дольше держать пациента в неведении, поскольку это носит некий «психотерапевтический эффект».

«Если не сообщать человеку, что он тяжело болен, умирает, то эти испытания [якобы] он перенесет лучше. Сформировалось много разных практик о том, как обмануть пациента. Причем, сделать это убедительно, а не просто не озвучивать правильный диагноз», — рассказал эксперт.

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