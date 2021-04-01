У якутских коров найден позволяющий выживать в морозы ген

Российские и британские ученые изучили генетику адаптации якутских коров к морозам и выяснили, что за это отвечает специальный ген, сообщается на сайте вуза. Научная работа сотрудников Института Цитологии и Генетики СО РАН и Королевского Ветеринарного Колледжа (Лондон, Великобритания) опубликована в журнале Molecular Biology and Evolution.

Эта популяция отделилась от общего предка европейских пород примерно 5000 лет назад и способна переносить температуры ниже минус 70 градусов. Согласно результатам исследований, обитающий в северных широтах якутский скот имеет уникальный генофонд и не скрещивался с яками, бизонами и другими близкими видами. В его геноме нашлось множество генетических вариантов, присутствующих в геномах пород из Африки и Азии и отсутствующих у европейских. Эти генетические вариации, вероятно, можно считать предковыми вариантами генов. У европейских пород они были утеряны в ходе селекции ради мяса и молока.

«Сохранение именно этих вариантов позволило якутскому скоту адаптироваться к изменяющимся условиям среды и экстремальному холоду», — говорится в публикации. В тексте отмечается, что эта же особенность, предположительно, позволила коровам в Азии и Африке приспособиться к жаркому климату.

У якутского скота также обнаружена уникальная черта — у каждого животного есть кодирующая нуклеотидная замена, которая, вероятно, позволяет животному впадать оцепенение в на холоде, быть холодостойкими или глубоко ныряющими.

Ученые предположили, что полученные ими данные можно будет использовать в сельском хозяйстве при разведении холодоустойчивых пород животных.