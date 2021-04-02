Медики назвали возможные причины головной боли

Причины головной боли могут крыться в серьезных патологиях. Возможные болезни, на которые указывает этот недуг, назвали британские медики из Национальной службы здравоохранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Express.

Так, по словам врачей, головные боли могут говорить о повышенном или пониженном внутричерепном давлении, проблемах с сосудами головного мозга, а также опухолях. В некоторых случаях нельзя исключать и наличие инфекций, например, менингита.

Кроме того, по данным экспертов, причиной возникновения болей в голове может стать постоянный прием лекарств, в частности, обезболивающих препаратов.

Ранее невролог городской клинической больницы №17 Инесса Колчу предупредила о медикаментозной головной боли. По ее слам, такой недуг возникает при частом и бесконтрольном потреблении обезболивающих лекарств.