Little Big стали «группой года»

Российская группа Little Big стала «группой года» по версии III Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в области популярной музыки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Русской медиагруппы».

Вручение наград — золотых скрипичных ключей — прошло в субботу, 3 апреля, в Центральном доме литераторов в Москве.

«Певицей года», по версии BraVo, стала Zivert, Дима Билан стал «певцом года». «Поэтом-песенником года» признана российская исполнительница Ирина Дубцова. Лучшим в категориях «Композитор года» и «Саундтрек года» назвали немецкого композитора Ханса Циммера (Hans Zimmer).

«Дуэтом года» стали певец Николай Басков и блогер Даня Милохин, «Песней года» — «Комета» Jony (Джонни), «Альбомом года» — «7» дуэта Artik & Asti. Лучшим музыкальным видео объявлен клип «Зацепила» Артура Пирожкова.

Премия BraVo вручается ежегодно с 2018 года в области классической и популярной музыки. В 2020 году церемония не проводилась.

Ранее клип на песню Russian Woman («Русская женщина») певицы Manizha (Манижа Сангин), с которой она поедет на «Евровидение», стал самым популярным на официальном YouTube-канале конкурса.

В марте стало известно, что группа Little Big отказалась от участия в отборе на «Евровидение». «Мы считаем, что в России очень много талантливых и интересных исполнителей, у каждого из которых должна быть возможность показать себя за пределами нашей страны», — заявили участники группы.