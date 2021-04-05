На свалке в Красноярске обнаружили контейнеры с маркировкой «химотходы»

В Красноярске проводится проверка по факту обнаружения на свалке бесхозных контейнеров с маркировкой химических отходов. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

Проверку начали 2 апреля по факту появления данных о находке в СМИ. Оперативные службы города обследовали контейнеры. Определяется возможность их передачи в специализированную организацию. К работе также привлекли сотрудников Росприроднадзора и министерства экологии.

Предстоит установить, не загрязнило ли содержимое контейнеров почву.

Безопасность территории обеспечивают сотрудники правоохранительных органов.