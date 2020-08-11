Фотографии токсичного химзавода под Иркутском сравнили с постапокалипсисом

Закрывшийся 2005 году химический завод «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирское Иркутской области за 15 лет превратился в развалины с десятками тысяч тонн токсичных отходов в земле и на ее поверхности. Фотографии опубликованы в Telegram-канале «Русский Сыч».

На кадрах показаны разрушенные здания комбината с разбитыми стеклами, цистерны с химотходами, безлюдные ландшафты, спецтехника и люди в защитных костюмах и противогазах. Авторы публикации сравнили изображенное на снимках с постапокалипсисом.

Фото: телеграм-канал «Русский Сыч» 1 /7

Ранее сообщалось, что загрязнений на площадке предприятия будут полностью ликвидированы к 2024 году. Госкорпорация «Росатом» собирается построить в городе завод по переработке отходов 1 и 2 класса опасности, на котором будут утилизированы 16 цистерн с токсичными веществами с «Усольехимпром».

В 1998 году на комбинате был ликвидирован цех ртутного электролиза, от которого остался большой очаг ртутного загрязнения. В этой зоне хранятся резервуары с химическими отходами. Сами корпуса, земля вокруг пропитаны токсинами. Предельно допустимая концентрация ртути в сточных водах превышена почти в 34 тысячи раз, в воздухе — в 367 раз. Содержание нефтепродуктов в воде превышает норму в три тысячи раз, фосфатов — в пять тысяч раз, железа — в 190 раз, меди — в 22 раза. С октября 2018 года в городе объявлен ЧС из-за угрозы утечки ядовитых химикатов. 30 июля президент Владимир Путин распорядился решить экологическую проблему.