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Французским детям запретят мечтать о карьере пилота

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Леонора Монконд'Юи
Леонора Монконд'Юи
Фото: Public Domain / Wikimedia

Мэр французского города Пуатье Леонора Монконд'Юи отказалась финансировать городские клубы авиалюбителей из бюджетных средств. Об этом пишет La Nouvelle Republique.

Политик обосновала это тем, что службы пользуются «невозобновляемыми источниками энергии». По мнению Монконд'Юи, детям не просто запретят участвовать в таких клубах и мечтать о карьере пилота, а, наоборот, «помогут им». Недовольство мэра в первую очередь связано с экологией. По ее мнению, политики должны принимать решения, которые будут предотвращать пагубные изменения климата.

«Я считаю неприличным использование в одном предложении выражений "детская мечта" и "спасение авиаклубов". Моей детской мечтой было полететь на самолете на другой конец света. Но я думаю, вы не отдаете себе отчет в том, от каких грез детей нужно оберегать. Авиация, как это ни печально, не должна больше входить в число мечтаний», — заявила Монконд'Юи.

С ней уже поспорили ряд французских политиков. Например, министр транспорта Жан-Батист Джеббари назвал заявления мэра Пуатье «авторитарными и бесплодными разглагольствованиями».

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