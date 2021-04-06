В США заявили о готовности обсудить с Россией соглашение об инцидентах в море

Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей заявил о готовности обсудить с Россией усовершенствование Соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним (INCSEA). Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается INCSEA, то я всегда думаю о том, как можно действовать лучше. Поэтому, если россияне придерживаются схожего взгляда, то я открыт для обсуждений», — заявил Гилдей.

Военный напомнил, что в этом году состоятся плановые российско-американские консультации, на которых будет рассматриваться выполнение этих договоренностей. Он допустил, что перспектива модернизации соглашения может быть в числе вопросов встречи. «Считаю, что мы должны быть транспарентными и открытыми любыми путями, позволяющими укрепить безопасность на море, избегать любого рода инцидентов, способных нанести урон морякам из обеих стран», — заключил он.

Соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море было заключено Москвой и Вашингтоном в 1972 году.