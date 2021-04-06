Мир
 
Последние новости
В ДНР сообщили о столкновении с украинскими военными
В России начался эксперимент по авторизации в соцсетях через госуслуги
В Роспотребнадзоре раскрыли число случаев заражения британским штаммом COVID-19
В Москве открылся велосезон 
В Роспотребнадзоре рассказали о неопознанных штаммах COVID-19
Зеленский и Джонсон обсудили ситуацию в Донбассе
США выразили готовность к общению с Россией по ситуации на Украине
Армия США утроит дальность «убийц» российских С-400
Кравчук прокомментировал передвижение украинских войск в Донбассе
Новости партнеров
Прослушать новость

В США заявили о готовности обсудить с Россией соглашение об инцидентах в море

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: US NAVY / Reuters

Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей заявил о готовности обсудить с Россией усовершенствование Соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним (INCSEA). Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается INCSEA, то я всегда думаю о том, как можно действовать лучше. Поэтому, если россияне придерживаются схожего взгляда, то я открыт для обсуждений», — заявил Гилдей.

Военный напомнил, что в этом году состоятся плановые российско-американские консультации, на которых будет рассматриваться выполнение этих договоренностей. Он допустил, что перспектива модернизации соглашения может быть в числе вопросов встречи. «Считаю, что мы должны быть транспарентными и открытыми любыми путями, позволяющими укрепить безопасность на море, избегать любого рода инцидентов, способных нанести урон морякам из обеих стран», — заключил он.

Соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море было заключено Москвой и Вашингтоном в 1972 году.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Перечислено «самое смертоносное» оружие ВМС США
Авианосцы ВМС США получат истребители шестого поколения из-за России
Контр-адмирал ВМФ России описал контакт с подлодкой ВМС США