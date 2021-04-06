Десятки женщин получили противозачаточные от властей и забеременели

Десятки женщин в Чили получили по государственной программе одобренный властями противозачаточный препарат Anulette CD и столкнулись с тем, что он не сработал — в итоге они забеременели. Об этом сообщает CNN.

В репортаже телеканала рассказываются истории двух чилийских женщин, которые не планировали зачать ребенка из-за бедности — и теперь, без возможности прервать беременность, пытаются накопить денег на содержание будущих детей. Известно, что в такой ситуации оказались по меньшей мере 170 женщин.

Государство отказывается брать на себя ответственность за произошедшее. Правозащитники, взявшиеся за дело, когда стало известно о десятках пострадавших, сообщают, что власти не освещали проблему открыто. Это значит, что в сельскохозяйственных областях, затронутых программой, но не обеспеченных доступом в интернет, могут находиться еще сотни женщин, забеременевших из-за бракованных таблеток. Выявленные пострадавшие планируют подавать коллективный иск в суд.

Отмечается также, что после нескольких месяцев разбирательств государство наложило крупные штрафы на компанию, выпускавшую таблетки. Но точная причина того, как к населению попал бракованный препарат, остается неизвестной: проблема могла возникнуть как на производстве, так и при хранении медикамента.

Власти некоторых стран считают контрацепцию в целом нежелательной: так, президент Танзании в 2019 году призвал женщин страны не пользоваться противозачаточными и таким образом «освободить свои яичники».