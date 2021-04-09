Tequilajazzz сыграет «Целлулоид» в Москве

Tequilajazzz сыграет свой альбом «Целлулоид». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт состоится 10 апреля. Он пройдет на московской площадке «ГлавClub».

«Выйдя летом 1998 года и ненадолго, но решительно катапультировав Tequilajazzz в мейнстрим, "Целлулоид" остается визитной карточкой группы, охотно играющей "Кроме звезд", "Авиацию и артиллерию", "Улитку", "Наливайю" и, куда без него, "Зимнее солнце" вот уже четвертую декаду кряду. В "ГлавClub" каноническая пластинка "Текилы" прозвучит от первой до последней ноты — если очень повезет, заодно с премьерами новых песен», — говорится в пресс-релизе.

Tequilajazzz — российская рок-группа, образованная в 1993 году в Санкт-Петербурге. Коллектив играет в жанре альтернативного и экспериментального рока. Наибольшую известность команде принесла песня «Зимнее солнце» с альбома 1998 года «Целлулоид».