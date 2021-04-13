Женщина показала свой способ развешать белье после стирки и вызвала споры в сети

Женщина поделилась лайфхаком о том, как развешивать белье после стирки, и вызвала споры в сети. Информация появилась на сайте The Sun.

Героиня материала (ее имя не раскрывается) рассказала, что вешает одежду на сушилку привычным способом, однако вместо того, чтобы прикреплять вещи прищепками к верхней перекладине, она скрепляет их зажимами по бокам в месте сгиба. По ее словам, таким образом белье не разлетается при ветреной погоде.

«Я всю жизнь вешала одежду таким способом, оказалось, что по мнению многих, делала это неверно. Я в шоке», — написала анонимная юзерша.

Пользователей сети удивил необычный способ сушки одежды, о чем они принялись писать в комментариях под фотографией. Так, например, некоторые удивились лайфхаку и поблагодарили женщину: «Я всегда вешаю одежду таким образом, когда путешествию, чтобы она не разлеталась», «Я никогда не думала об этом, но это же лучший способ», «Вау, спасибо тебе, ты гений».

В то же время другие комментаторы посчитали, что таким образом вещи не сушатся равномерно. «Во время дождя их будет невозможно быстро снять — это бред», «Какой бред, ты реально делаешь из этого новость?», «Какая разница, как кто вешает одежду», «Она же останется мокрой внутри», «Ты сумасшедшая», — писали юзеры.

Ранее в марте женщина продемонстрировала быстрый способ развесить одежду после стирки и прославилась. На размещенных кадрах Кэрол Ларсон надевает на руку семь футболок, затем берет в другую руку такое же количество вешалок и по очереди натягивает на них каждую вещь.