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Названа причина хруста в суставах

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Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Щелчки и хруст в суставах связаны со свойствами синовиальной жидкости в них. Эту причину в разговоре с радио Sputnik назвал мануальный терапевт Андрей Кабычкин.

По его словам, чем эта жидкость гуще, тем громче хруст. При этом густота обусловлена недостаточной физической активностью. «Чем интенсивнее движения и чем их больше, тем больше синовиальной жидкости, тем более она разжижается, и суставы не хрустят», — сказал он, уточнив, что при активных движениях улучшается кровообращение и жидкость активно выделяется для смазки сустава.

Встречается также хронический хруст. Обычно это свойственно пальцам и другим мелким суставам. Кабычкин назвал это обычным явление, не связанным с патологией.

Специалист отметил, что некоторые хрусты сигнализируют о проблемах со здоровьем. Например, челюсть может хрустеть при деформации височно-нижнечелюстного сустава из-за неправильного прикуса или стоматологических операций. В таком случае рекомендуется обратиться к ортодонту или травматологу-ортопеду, чтобы начать лечение.

Ранее стоматолог-ортодонт Татьяна Курмаева рассказала, что неправильные прикус и расположение зубов могут привести к развитию артрита и артроза.

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