Президент Белоруссии Александр Лукашенко улетел в Азербайджан, где у него запланированы переговоры с коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом 13 апреля сообщает БЕЛТА.

Самолет Лукашенко вылетел из аэропорта Минска. Накануне пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что во время визита в Баку планируется обсудить торгово-экономическое сотрудничество двух стран.

В 2020 году товарооборот между Белоруссией и Азербайджаном приблизился к 0,5 миллиарда долларов.

В декабре прошлого года в сети появилась аудиозапись 2016 года, на которой Лукашенко советовал прежнему лидеру Армении Сержу Саргсяну отдать часть непризнанной Нагорно-Карабахской республики азербайджанцам за пять миллиардов долларов. «Он заплатит. Он тебе предлагал пять миллиардов на первом этапе», — говорил Лукашенко, очевидно, имея в виду Алиева.