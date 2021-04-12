Лукашенко собрался в Азербайджан на встречу с Алиевым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 13 апреля, отправится с официальным визитом в Азербайджан. Об этом сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

Двухдневная программа предполагает сразу две встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Одна из них состоится сразу по прибытии Лукашенко в Баку.

«Встреча президентов пройдет в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. Основное внимание будет уделено расширению торгово-экономического взаимодействия и наполнению сотрудничества новым содержанием. Затронут и не менее актуальные темы: сотрудничество в здравоохранении, научно-технической, образовательной и туристической сферах. По итогам переговоров ожидается подписание двусторонних документов», — сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

Ранее Лукашенко призвал не пускать в политику и на государственные посты получателей зарубежных грантов. «Принял грант, деньги зарубежного фонда, согласился на оплату поездок, каких-то других услуг — сразу же де-юре и де-факто потерял право заниматься политикой, претендовать на государственные посты и выборные должности», — сказал он.

В Белоруссии восемь месяцев продолжаются протесты с требованием отставки Лукашенко и проведения новых президентских выборов.